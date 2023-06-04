Врятоване ізраїльське кошеня знайшло новий дім в Ізмаїлі

Врятоване кошеня. Фото: Lena Karnishina

Ізмаїльські волонтери сьогодні зустріли кошеня Шекеля, яке дивом врятувалося із трюму з металоломом. Наразі пухнастик проходить обстеження в одній із ветеринарних клінік.

Про це повідомила Олена Карнішина.

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Після публікації історії Вадима Мельника про порятунок кошеня, знайшлося багато охочих забрати Шекеля.

"Новий будинок та сім’ю вирішила подарувати малюку керівниця зоозахисної організації "Чотири лапки" Міла Мараховська. Відтепер Шекель буде жити в Ізмаїлі", — написала Олена Карнішина.

Наразі врятоване кошеня проходить обстеження в одній із ветеринарних клінік Ізмаїла. Після чого поїде до нової домівки.

Зазначимо, кошеня випадково опинилося у трюмі з металоломом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.

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