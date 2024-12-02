Будет ли Одесчина с урожаем, в каком состоянии озимые посевы

Зерновые в поле. Фото: Новини.LIVE

Из-за похолодания и нехватки осадков вегетация озимых культур в Одесской области в ноябре проходила медленно. Тем не менее, большая часть посевов находится в хорошем или удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Гидрометеорологи отмечают, что в первой половине ноября благодаря невысоким температурам воздуха и почвы, туманам, росам и туману растениям хватало влаги. Впрочем, из-за заморозков в юго-западных районах произошло частичное повреждение вегетативной массы растений озимого рапса. В конце месяца в результате снижения средних суточных температур воздуха ниже биологического минимума растений (+3º) озимые культуры прекратили вегетацию.

Что с урожаем

Специалисты говорят, что запасов продуктивной влаги на большинстве площадей в пахотном слое почвы достаточно для нормального развития озимых культур. В целом, угрозы для будущего урожая нет.

"По результатам осеннего обследования посевов озимых культур, проведенного 20-24 ноября 2024 года метеостанциями и агрометпостами области, в хорошем состоянии посевы находились на 71% площади, удовлетворительном — 22%, неудовлетворительном — 7%", — говорят в Гидрометцентре.

Напомним, Одесчина лидирует по валовому сбору зерновых. Также мы писали о том, сколько стоит зерно пшеницы.