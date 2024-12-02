Чи буде Одещина з врожаєм, в якому стані озимі посіви

Зернові на полі. Фото: Новини.LIVE

Через похолодання й нестачу опадів вегетація озимих культур в Одеській області у листопаді проходила повільно. Тим не менш більша частина посівів перебуває у доброму або задовільному стані.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Вплив погоди

Гідрометеорологи зазначають, що у першій половині листопада завдяки невисоким температурам повітря і ґрунту, туманам, росам та мряці рослинам вистачало вологи. Втім, через заморозки у південно-західних районах відбулось часткове пошкодження вегетативної маси рослин озимого ріпаку. Наприкінці місяця в результаті зниження середніх добових температур повітря нижче біологічного мінімуму рослин (+3º), озимі культури припинили вегетацію.

Що з врожаєм

Фахівці говорять, що запасів продуктивної вологи на більшості площ в орному шарі ґрунту вистачає для нормального розвитку озимих культур. В цілому загрози для майбутнього врожаю немає.

"За результатами осіннього обстеження посівів озимих культур, проведеного 20-24 листопада 2024 року метеостанціями і агрометпостами області, у доброму стані посіви знаходились на 71% площі, задовільному — 22% , незадовільному — 7% ", — говорять у Гідрометцентрі.

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