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Одещина лідирує за валовим збором зернових — скільки намолотили

1 грудня 2024 15:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Україна завершила жнива: Одещина в лідерах
Збір урожаю кукурудзи. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Україні завершується сезон жнив. Станом на кінець листопада аграрії зібрали понад 70 млн тонн зернових та олійних культур. Одещина стала лідером за валовим збором зернових, а найвища врожайність зафіксована у Хмельницькій області.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Допис міністерства. Фото: скриншот

Жнива в Україні

У міністерстві зазначили, що жнивна кампанія в Україні добігає кінця. Станом на останні дні листопада аграрії зібрали 76,3 млн тонн зернових і олійних культур. Загальна площа обмолочених полів становить 19,5 млн га.

Скільки намолотили

Серед зернових культур українські фермери намолотили:

  • пшениці — 22,4 млн тонн (100% площ),
  • ячменю — 5,6 млн тонн (100%),
  • кукурудзи — 24,2 млн тонн (96%),
  • гороху — 469 тис. тонн (100%).

Серед олійних культур зібрано:

  • соняшнику — 10,2 млн тонн (97%),
  • сої — 6 млн тонн (99%),
  • ріпаку — 3,5 млн тонн (100%).

Одеська область у лідерах

Найбільше зернових зібрано на Одещині — 4,6 млн тонн, Чернігівщині — 4,5 млн тонн та Полтавщині — 4,2 млн тонн. Урожайність очолює Хмельниччина, де цей показник досягнув 77,4 ц/га.

Аграрії також завершують збирання цукрових буряків: викопано 12,1 млн тонн коренів на площі 253,4 тис. га (98%).

Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року в Одеській області зареєстровано понад сто випадків сказу серед тварин. Також ми писали, що в регіоні удосконалять прикордонні пункти пропуску з Молдовою та Румунією.

Одеса Одеська область Одеська ОДА зерно Новини Одеси пшениця

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