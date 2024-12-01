Україна завершила жнива: Одещина в лідерах

Одещина лідирує за валовим збором зернових — скільки намолотили
В Україні завершується сезон жнив. Станом на кінець листопада аграрії зібрали понад 70 млн тонн зернових та олійних культур. Одещина стала лідером за валовим збором зернових, а найвища врожайність зафіксована у Хмельницькій області.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Жнива в Україні
У міністерстві зазначили, що жнивна кампанія в Україні добігає кінця. Станом на останні дні листопада аграрії зібрали 76,3 млн тонн зернових і олійних культур. Загальна площа обмолочених полів становить 19,5 млн га.
Скільки намолотили
Серед зернових культур українські фермери намолотили:
- пшениці — 22,4 млн тонн (100% площ),
- ячменю — 5,6 млн тонн (100%),
- кукурудзи — 24,2 млн тонн (96%),
- гороху — 469 тис. тонн (100%).
Серед олійних культур зібрано:
- соняшнику — 10,2 млн тонн (97%),
- сої — 6 млн тонн (99%),
- ріпаку — 3,5 млн тонн (100%).
Одеська область у лідерах
Найбільше зернових зібрано на Одещині — 4,6 млн тонн, Чернігівщині — 4,5 млн тонн та Полтавщині — 4,2 млн тонн. Урожайність очолює Хмельниччина, де цей показник досягнув 77,4 ц/га.
Аграрії також завершують збирання цукрових буряків: викопано 12,1 млн тонн коренів на площі 253,4 тис. га (98%).
Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року в Одеській області зареєстровано понад сто випадків сказу серед тварин. Також ми писали, що в регіоні удосконалять прикордонні пункти пропуску з Молдовою та Румунією.
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