Украина завершила жатву: Одесщина в лидерах

Сбор урожая кукурузы. Фото иллюстративное: pixabay

В Украине завершается сезон жатвы. По состоянию на конец ноября аграрии собрали более 70 млн тонн зерновых и масличных культур. Одесчина стала лидером по валовому сбору зерновых, а самая высокая урожайность зафиксирована в Хмельницкой области.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сообщение министерства. Фото: скриншот

Жатва в Украине

В министерстве отметили, что жатва в Украине подходит к концу. По состоянию на последние дни ноября аграрии собрали 76,3 млн тонн зерновых и масличных культур. Общая площадь обмолоченных полей составляет 19,5 млн га.

Сколько намолотили

Среди зерновых культур украинские фермеры намолотили:

пшеницы — 22,4 млн тонн (100% площадей),

ячменя — 5,6 млн тонн (100%),

кукурузы — 24,2 млн тонн (96%),

гороха — 469 тыс. тонн (100%).

Среди масличных культур собрано:

подсолнечника — 10,2 млн тонн (97%),

сои — 6 млн тонн (99%),

рапса — 3,5 млн тонн (100%).

Одесская область в лидерах

Больше всего зерновых собрано в Одесской области — 4,6 млн тонн, Черниговщине — 4,5 млн тонн и Полтавщине — 4,2 млн тонн. Урожайность возглавляет Хмельнитчина, где этот показатель достиг 77,4 ц/га.

Аграрии также завершают сбор сахарной свеклы: выкопано 12,1 млн тонн корнеплода на площади 253,4 тыс. га (98%).

Напомним, за 10 месяцев 2024 года в Одесской области зарегистрировано более ста случаев бешенства среди животных. Также мы писали, что в регионе усовершенствуют пограничные пункты пропуска с Молдовой и Румынией.