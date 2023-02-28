Сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательство над курсантом

Курсант продолжает обучение

На прошлой неделе трое сотрудников Одесского государственного университета внутренних дел были уволены из-за превышения служебных полномочий. Как оказалось, скандал развернулся из-за того, что курсант вуза решил посушить в неустановленном месте свою обувь, а работники захотели "проучить" нарушителя.

Об этом корреспондент Новини.LIVE узнал на брифинге ректора ОГУВД, полковника полиции Дмитрия Швеца.

Детали скандала

В сети появилось видео, на котором курсант на территории Одесского государственного университета внутренних дел выполняет физическое упражнение. "Следили" по качеству три сотрудника университета.

"Это курсант второго курса, он уже не новичок и он отдавал себе отчет в том, что это было нарушение. Что на этой локации, где произошел инцидент при участии курсанта и его руководителей не созданы условия для того, чтобы можно было соответствующим образом посушить обувь. Однако формы воспитания в виде приседаний у нас нет", — отметил заместитель начальника управления взаимодействия с нацполицией Тарас Бондарина.

Ректор вуза назначил служебное расследование, в которое вовлечены работники внутренней безопасности Национальной полиции. Сотрудников причастных к происшествию сразу уволили.

"Вы все видели видео, и хочу вам сказать, что мне лично это неприятно, но меня это возмутило. Мы провели ряд мероприятий и то событие, которое произошло для меня позорно в первую очередь. Конечно, была мгновенная реакция на те события и соответствующим образом было принято решение об увольнении работников", — отметил ректор ОГУВД, полковник полиции Дмитрий Швец.

Курсант также в ситуации был неправ, впрочем, он продолжил обучение, ведь это не значительное нарушение. С ним и другими студентами провели психологические анонимные беседы.

Между тем, в Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.