Співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

Курсант продовжує навчання

Минулого тижня трьох співробітників Одеського державного університету внутрішніх справ було звільнено через перевищення службових повноважень. Як виявилось, скандал розгорнувся через те, що курсант ВНЗ вирішив посушити у невстановленому місці своє взуття, а працівники захотіли "проучити" порушника.

Про це кореспондент Новини.LIVE дізнався на брифінгу ректора ОДУВС, полковника поліції Дмитра Швеця.

Деталі скандалу

В мережі з’явилось відео на якому курсант на території Одеського державного університету внутрішніх справ виконує фізичну вправу. "Слідкували" за якістю три співробітники університету.

"Це курсант другого курсу, він вже не новачок і він усвідомлював що це було порушення. Що на цій локації де відбувся інцидент за участі курсанта і його керівників не створені умови для того, щоб можна було відповідним чином посушити взуття. Однак форми виховання у вигляді присідань у нас немає", — зазначив заступник начальника управління взаємодії з нацполіцією Тарас Бондарина.

Ректор вишу призначив службове розслідування, до якого залучені працівники внутрішньої безпеки Національної поліції. Співробітників причетних до події одразу звільнили.

"Ви всі бачили відео і хочу вам сказати, що мені особисто це неприємно, та мене це обурило. Ми провели ряд заходів й та подія, що відбулась для мене є ганебною в першу чергу. Звичайно була миттєва реакція на ті події й відповідним чином було прийнято рішення щодо звільнення працівників", — зазначив ректор ОДУВС, полковник поліції Дмитро Швець.

Курсант також в ситуації був неправий, втім він продовжив навчання, адже це не значне порушення. З ним та іншими студентами провели анонімні бесіди психологи.

Тим часом в Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.