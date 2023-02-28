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Все через взуття: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

28 лютого 2023 17:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта
Курсант продовжує навчання
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Минулого тижня трьох співробітників Одеського державного університету внутрішніх справ було звільнено через перевищення службових повноважень. Як виявилось, скандал розгорнувся через те, що курсант ВНЗ вирішив посушити у невстановленому місці своє взуття, а працівники захотіли "проучити" порушника.

Про це кореспондент Новини.LIVE дізнався на брифінгу ректора ОДУВС, полковника поліції Дмитра Швеця.

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Деталі скандалу

В мережі з’явилось відео на якому курсант на території Одеського державного університету внутрішніх справ виконує фізичну вправу. "Слідкували" за якістю три співробітники університету. 

"Це курсант другого курсу, він вже не новачок і він усвідомлював що це було порушення. Що на цій локації де відбувся інцидент за участі курсанта і його керівників не створені умови для того, щоб можна було відповідним чином посушити взуття. Однак форми виховання у вигляді присідань у нас немає", — зазначив заступник начальника управління взаємодії з нацполіцією Тарас Бондарина.

Ректор вишу призначив службове розслідування, до якого залучені працівники внутрішньої безпеки Національної поліції. Співробітників причетних до події одразу звільнили. 

"Ви всі бачили відео і хочу вам сказати, що мені особисто це неприємно, та мене це обурило. Ми провели ряд заходів й та подія, що відбулась для мене є ганебною в першу чергу. Звичайно була миттєва реакція на ті події й відповідним чином було прийнято рішення щодо звільнення працівників", — зазначив ректор ОДУВС, полковник поліції Дмитро Швець.

Курсант також в ситуації був неправий, втім він продовжив навчання, адже це не значне порушення. З ним та іншими студентами провели анонімні бесіди психологи.  

Тим часом в Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.

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