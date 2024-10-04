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Все ради овец — в Одесской области фермер захватил землю в приграничной зоне

4 октября 2024 11:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Фермер из Одесчины построил сарай для овец прямо на границе
Незаконно построенный сарай. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Муж построил сарай для скота в водоохранной и пограничной зоне. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 4 октября.

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По данным правоохранителей, 33-летний житель Болграда самовольно захватил 1200 кв. м коммунальной земли. Участок он огородил забором и построил на нем временные постройки для содержания овец.

Территория расположена вдоль озера Ялпуг, то есть в водоохранной зоне. Кроме того, она совсем рядом с государственной границей Украины.

Фермеру предъявлено обвинение в самовольном захвате участка и строительстве в зоне особого режима использования земель. Если суд признает мужчину виновным, он может провести за решеткой три года.

Чего нельзя делать в пограничной зоне

В Украине действуют ограничения свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе. В частности, без разрешения от пограничников запрещены:

  • строительство;
  • вырубка деревьев;
  • видео- и фотосъемка местности;
  • туристические путешествия;
  • другая деятельность, предусмотренная пунктом 17 Положения о пограничном режиме, отмечает ГНСУ.

Напомним, в Одесской области военнообязанные пытались пересечь границу с помощью таксистов.

Также мы сообщали об изъятии пограничниками большой партии табака для кальяна.

Одесса граница полиция Одесская область Одесская ОГА

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