Художник из Швейцарии Герри Хофштеттер к годовщине войны подсветил архитектурные достопримечательности в Одессе

Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания
Одесситы наслаждаются визитом швейцарского художника в арт-туре "Чествование памяти. Свет для надежды". Едва ли не на самой большой локации, доме Русова, появилась украинская символика.
Чудо проекции видела корреспондента Новости.LIVE Юлия Браславская.
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Символические даты, гербы, абстракции в цвета флага и разноцветные картинки — такую красоту в сумерках наблюдают одесситы.
В город приехал художник Герри Хофштеттер с авторским перфомансом, чтобы таким образом поддержать всех украинцев.
В эти 20 минут действа у дома Русова собралась настоящая толпа. Каждый пытается сделать селфи на фоне архитектурного памятника, еще никогда не выглядевшего так экстравагантно.
В 19:00 световая установка появится на здании Нового рынка. Также художник подсветит Украинский театр в 20.00 и Одесский Художественный музей в 21.00.
Арт-тур продлится с 22 по 27 февраля и охватит несколько городов Украины, начиная со Львова. Известный художник Герри Хофштеттер вместе с командой будет подсвечивать здания и памятники украинских городов, где продемонстрирует украинские символы несокрушимости и художественные проекции к годовщине полномасштабной войны в Украине.