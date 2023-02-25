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Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания

25 февраля 2023 19:05
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Художник из Швейцарии Герри Хофштеттер к годовщине войны подсветил архитектурные достопримечательности в Одессе
Проекция появится на еще нескольких объектах
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Одесситы наслаждаются визитом швейцарского художника в арт-туре "Чествование памяти. Свет для надежды". Едва ли не на самой большой локации, доме Русова, появилась украинская символика.

Чудо проекции видела корреспондента Новости.LIVE Юлия Браславская.

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Символические даты, гербы, абстракции в цвета флага и разноцветные картинки — такую красоту в сумерках наблюдают одесситы.

В город приехал художник Герри Хофштеттер с авторским перфомансом, чтобы таким образом поддержать всех украинцев.

В эти 20 минут действа у дома Русова собралась настоящая толпа. Каждый пытается сделать селфи на фоне архитектурного памятника, еще никогда не выглядевшего так экстравагантно.

В 19:00 световая установка появится на здании Нового рынка. Также художник подсветит Украинский театр в 20.00 и Одесский Художественный музей в 21.00.

Арт-тур продлится с 22 по 27 февраля и охватит несколько городов Украины, начиная со Львова. Известный художник Герри Хофштеттер вместе с командой будет подсвечивать здания и памятники украинских городов, где продемонстрирует украинские символы несокрушимости и художественные проекции к годовщине полномасштабной войны в Украине.

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