Митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер до роковин війни підсвітив архітектурні пам'ятки в Одесі

Проєкція з’явиться на ще кількох об’єктах

Одесити насолоджуються візитом швейцарського митця в арт-турі "Вшанування пам’яті. Світло для надії". Чи не на найбільшій локації, домі Русова, з’явилась українська символіка.

Диво проєкції бачила кореспондента Новини.LIVE Юлія Браславська.

Символічні дати, герби, абстракції в кольори стяга та різнобарвні картинки — таку красу у сутінках спостерігають одесити.

До міста приїхав митець Геррі Хофштеттер з авторським перформансом, щоб таким чином підтримати всіх українців.

В ці 20 хвилин дійства біля будинку Русова зібрався справжній натовп. Кожен намагається зробити селфі на фоні архітектурної пам’ятки, яка ще ніколи не виглядала так екстравагантно.

О 19:00 світлова інсталяція з’явиться на будівлі Нового ринку. Також митець підсвітить Український театр о 20:00 та Одеський Художній музей о 21:00.

Арт-тур триватиме з 22 по 27 лютого і охопить кілька міст України, починаючи зі Львова. Відомий митець Геррі Хофштеттер разом із командою підсвічуватиме будівлі та пам’ятники українських міст, на яких продемонструє українські символи незламності та художні проєкції до річниці повномасштабної війни в Україні.