Главная Одесса Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:44
Саша Паскаль из Одесской области стала чемпионкой Украины после ампутации
Юная спортсменка на одном из турниров. Фото: и Саша Паскаль

Девятилетняя жительница Черноморска Саша Паскаль, которая после тяжелых ранений и ампутации ноги одержала очередную победу в спорте. На этот раз на Всеукраинском турнире "Кубок Черного моря" девочка завоевала несколько медалей.

Об этом сообщила Саша Паскаль на своей странице в соцсети.

Читайте также:

Волевая победа

Девятилетняя гимнастка из Одесской области Саша Паскаль, которая потеряла ногу после ракетного удара в 2022 году, снова вышла на сцену и получила "золото" на турнире "Кубок Черного моря". Медаль она получила за выступление с булавами. А также девушка получила бронзу за упражнения с обручем.

"Каждый день я работаю потому что знаю ради чего. Моя работа — это мотивация, сила и путь к цели. Если вы думаете, что меня кто-то жалеет — нет. Я просто иду вперед и делаю то, что люблю", — написала Саша.

Что известно о Саше Паскаль

В мае 2022 года во время российского обстрела Затоки девочка получила тяжелые ранения: перелом руки, ребер, травму головы. Из-за серьезных повреждений врачам пришлось ампутировать ей ногу. Две недели Саша провела в реанимации, а после этого прошла длительную реабилитацию в Австрии, где получила современный бионический протез и снова начала тренировки.

Летом 2023 года Саша впервые после травмы приняла участие в соревнованиях, а уже в 2024 году выступила в талант-шоу "Украина невероятных людей" и побывала на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, мы сообщали, что стало известно, кто победил на Одесском кинофестивале. Также мы писали, что тренер "Ромы" Гасперини раскритиковал украинского нападающего Артема Довбика.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
