Саша Паскаль з Одещини стала чемпіонкою України після ампутації

Дев’ятирічна жителька Чорноморська Саша Паскаль, яка після важких поранень і ампутації ноги здобула чергову перемогу в спорті. Цього разу на Всеукраїнському турнірі "Кубок Чорного моря" дівчинка виборола декілька медалей.

Про це повідомила Саша Паскаль на своїй сторінці в соцмережі.

Вольова перемога

Дев’ятирічна гімнастка з Одещини Саша Паскаль, яка втратила ногу після ракетного удару у 2022 році, знову вийшла на сцену і здобула "золото" на турнірі "Кубок Чорного моря". Медаль вона отримала за виступ з булавами. А також дівчина отримала бронзу за вправи з обручем.

"Щодня я працюю бо знаю заради чого. Моя робота — це мотивація, сила та шлях до мети. Якщо ви думаєте, що мене хтось шкодує — ні. Я просто йду вперед і роблю те, що люблю", — написала Саша.

Що відомо про Сашу Паскаль

У травні 2022 року під час російського обстрілу Затоки дівчинка дістала важкі поранення: перелом руки, ребер, травму голови. Через серйозні ушкодження лікарям довелося ампутувати їй ногу. Два тижні Саша провела в реанімації, а після цього пройшла тривалу реабілітацію в Австрії, де отримала сучасний біонічний протез і знову почала тренування.

Влітку 2023 року Саша вперше після травми взяла участь у змаганнях, а вже у 2024 році виступила в талант-шоу "Україна неймовірних людей" та побувала на Олімпійських іграх у Парижі.

