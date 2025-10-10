Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Втратила ногу через РФ — гімнастка з Одещини виборола золото

Втратила ногу через РФ — гімнастка з Одещини виборола золото

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:44
Саша Паскаль з Одещини стала чемпіонкою України після ампутації
Юна спортсменка на одному із турнірів. Фото:и Саша Паскаль

Дев’ятирічна жителька Чорноморська Саша Паскаль, яка після важких поранень і ампутації ноги здобула чергову перемогу в спорті. Цього разу на Всеукраїнському турнірі "Кубок Чорного моря" дівчинка виборола декілька медалей.

Про це повідомила Саша Паскаль на своїй сторінці в соцмережі.

Реклама
Читайте також:

Вольова перемога

Дев’ятирічна гімнастка з Одещини Саша Паскаль, яка втратила ногу після ракетного удару у 2022 році, знову вийшла на сцену і здобула "золото" на турнірі "Кубок Чорного моря". Медаль вона отримала за виступ з булавами. А також дівчина отримала бронзу за вправи з обручем.

"Щодня я працюю бо знаю заради чого. Моя робота — це мотивація, сила та шлях до мети. Якщо ви думаєте, що мене хтось шкодує — ні. Я просто йду вперед і роблю те, що люблю", — написала Саша.

Що відомо про Сашу Паскаль

У травні 2022 року під час російського обстрілу Затоки дівчинка дістала важкі поранення: перелом руки, ребер, травму голови. Через серйозні ушкодження лікарям довелося ампутувати їй ногу. Два тижні Саша провела в реанімації, а після цього пройшла тривалу реабілітацію в Австрії, де отримала сучасний біонічний протез і знову почала тренування.

Влітку 2023 року Саша вперше після травми взяла участь у змаганнях, а вже у 2024 році виступила в талант-шоу "Україна неймовірних людей" та побувала на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що стало відомо, хто переміг на Одеському кінофестивалі. Також ми писали, що тренер "Роми" Гасперіні розкритикував українського нападника Артема Довбика.

Одеса спорт Одеська область Новини Одеси ампутація перемога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації