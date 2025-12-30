Видео
Видео

Главная Одесса Выезд в Молдову замедлен — где пробки на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову замедлен — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:59
Пробки на трассе Одесса-Рени 30 декабря из-за повреждения моста возле Маяков
Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, во вторник, 30 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки из-за повреждения автомобильного моста возле села Маяки в результате обстрелов. Водители вынуждены стоять в очередях несколько часов на пути к границе с Молдовой и Румынией. Стоит учитывать, что сервис Google Maps может неправильно показывать маршруты, поскольку некоторые участки дороги пока закрыты для проезда.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сегодня, 30 декабря, на трассе Одесса-Рени по направлению к КПП "Паланка" образовались пробки на выезде из Одессы и вблизи села Маяки. Причиной задержек стало реверсное движение транспорта из-за поврежденного моста. Очереди также наблюдаются непосредственно на КПП "Паланка". Кроме того, движение замедлено и на пункте пропуска "Староказачье — Тудора" по тем же причинам, что и на дороге к "Паланке".

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация значительно спокойнее: пробки фиксируются только на транзитном участке у границы с Молдовой, а дальше движение осуществляется свободно без задержек.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также наблюдаются очереди. Кроме того, из-за высокого интенсивного транспортного потока задержки возникают на подъезде к транзитному участку КПП "Паланка". Водителям советуют учитывать эти задержки при планировании поездок и быть готовыми к возможному времени ожидания на подъездных маршрутах.

Напомним, мы сообщали, что Молдова вводит новые правила для водителей из Украины — теперь нужен специальный документ. Также мы писали о том, как и за сколько доехать в Молдову из Одессы.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
