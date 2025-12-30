Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови сповільнений — де затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови сповільнений — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 14:59
Затори на трасі Одеса-Рені 30 грудня через пошкодження мосту біля Маяків
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у вівторок, 30 грудня, на трасі Одеса-Рені утворилися великі затори через пошкодження автомобільного мосту біля села Маяки в результаті обстрілів. Водії змушені стояти в чергах кілька годин на шляху до кордону з Молдовою та Румунією. Варто враховувати, що сервіс Google Maps може неправильно показувати маршрути, оскільки деякі ділянки дороги наразі закриті для проїзду.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 30 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку до КПП "Паланка" утворилися затори на виїзді з Одеси та поблизу села Маяки. Причиною затримок став реверсний рух транспорту через пошкоджений міст. Черги також спостерігаються безпосередньо на КПП "Паланка". Крім того, рух уповільнений і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" з тих самих причин, що і на дорозі до "Паланки".

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно спокійніша: затори фіксуються лише на транзитній ділянці біля кордону з Молдовою, а далі рух здійснюється вільно без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також спостерігаються черги. Крім того, через високий інтенсивний транспортний потік затримки виникають на під’їзді до транзитної ділянки КПП "Паланка". Водіям радять враховувати ці затримки при плануванні поїздок та бути готовими до можливого часу очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова вводить нові правила для водіїв з України — тепер потрібен спеціальний документ. Також ми писали про те, як та за скільки доїхати до Молдови з Одеси.

 

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
