Взрыв газа в квартире на улице Грушевского в Одессе

Спасатели возле дома в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в многоквартирном доме произошел взрыв. Происшествие случилось на верхних этажах жилой высотки. В результате инцидента тяжело пострадал мужчина. Его в критическом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Взрыв произошел на улице Михаила Грушевского. В квартире на 13-м этаже 14-этажного дома взорвалась газовоздушная смесь, после чего загорелось домашнее имущество. Пламя быстро охватило помещение. В результате взрыва пострадал мужчина 1963 года рождения. Он получил ожоги около 80% тела. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

Последствия взрыва в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Предварительно, причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании газовым оборудованием. Окончательные обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Спасатели призывают жителей быть осторожными с газовыми приборами. Несоблюдение правил безопасности может привести к трагическим последствиям.

Спасение пострадавшего. Фото: ГСЧС Одесской области

