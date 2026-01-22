Вибух газу в квартирі на вулиці Грушевського в Одесі

Рятувальники біля будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі в багатоквартирному будинку стався вибух. Подія трапилася на верхніх поверхах житлової висотки. Внаслідок інциденту тяжко постраждав чоловік. Його у критичному стані доправили до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Вибух стався на вулиці Михайла Грушевського. У квартирі на 13-му поверсі 14-поверхового будинку вибухнула газоповітряна суміш, після чого зайнялося домашнє майно. Полум’я швидко охопило приміщення. Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1963 року народження. Він отримав опіки близько 80% тіла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні у тяжкому стані.

Наслідки вибуху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Попередньо, причиною вибуху стало порушення правил пожежної безпеки під час користування газовим обладнанням. Остаточні обставини події з’ясовують фахівці. Рятувальники закликають жителів бути обережними з газовими приладами. Недотримання правил безпеки може призвести до трагічних наслідків.



Порятунок постраждалого. Фото: ДСНС Одещини

