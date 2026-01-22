Відео
Головна Одеса Вибух в багатоквартирному будинку в Одесі — що трапилося

Вибух в багатоквартирному будинку в Одесі — що трапилося

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 10:21
Вибух газу в квартирі на вулиці Грушевського в Одесі
Рятувальники біля будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі в багатоквартирному будинку стався вибух. Подія трапилася на верхніх поверхах житлової висотки. Внаслідок інциденту тяжко постраждав чоловік. Його у критичному стані доправили до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Вибух стався на вулиці Михайла Грушевського. У квартирі на 13-му поверсі 14-поверхового будинку вибухнула газоповітряна суміш, після чого зайнялося домашнє майно. Полум’я швидко охопило приміщення. Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1963 року народження. Він отримав опіки близько 80% тіла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні у тяжкому стані.

ВИбух в квартирі в Одесі
Наслідки вибуху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Попередньо, причиною вибуху стало порушення правил пожежної безпеки під час користування газовим обладнанням. Остаточні обставини події з’ясовують фахівці. Рятувальники закликають жителів бути обережними з газовими приладами. Недотримання правил безпеки може призвести до трагічних наслідків.
 

Вибух в квартирі в Одесі
Порятунок постраждалого. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що російський дрон влучив у багатоповерхівку на Одещині. Також ми писали, що у Харкові вибухнула невідома речовина у висотці — є жертви.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси будинок постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
