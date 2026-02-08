Видео
Главная Одесса Воронка и жертвы — как Россия атаковала Одессу два года назад

Воронка и жертвы — как Россия атаковала Одессу два года назад

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 10:23
Годовщина обстрела Одессы 8 февраля: что произошло той ночью
Поврежденный лицей в результате дроновой атаки на Одессу 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Два года назад, в ночь на 8 февраля, российские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Вражеские дроны оставили после себя разрушенные здания, раненых людей и воронку посреди двора учебного заведения.

Сегодня, в годовщину удара по гражданской инфраструктуре, Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 8 февраля 2024 года.

Обстрел Одессы 8 февраля 2024 года

В ночь на 8 февраля 2024 года российские войска нанесли удар дронами по Одессе. Атака продолжалась почти час. Около 00:10 в городе раздались первые взрывы, когда российские БПЛА приблизились к областному центру. Воздушная оборона активно работала, но не все дроны удалось сбить.

Атака на Одесу 8 лютого 2024
Выбитые окна в здании колледжа 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Жертвы обстрела Одессы 8 февраля 2024 года

Во время атаки пострадали двое патрульных полицейских, которые прибыли на место для оказания помощи, однако во время повторного взрыва получили минно-взрывные травмы. Они были госпитализированы.

Вирва посеред двору від шахеда
Воронка, которая образовалась во дворе колледжа после атаки российских дронов на Одессу 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Одессу 8 февраля 2024 года

В результате атаки были повреждены несколько частных домов, автомобили и складские помещения, а также недострой, который остался без крыши. Особенно пострадал "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета". Ущерб, нанесенный учебному заведению, был огромным. От взрыва образовалась большая воронка прямо во дворе заведения. В здании пробита крыша, выбиты почти все окна, повреждены двери, потолки, системы отопления и электроснабжения. Всего, по официальным данным Одесской городской администрации, было зафиксировано повреждение пяти зданий.

Зруйнований коледж в Одесі унаслідок атаки 8 лютого 2024 року
Поврежденное здание "Одесского технического профессионального колледжа Одесского национального технологического университета" 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджена будівля в Одесі 8 лютого 2024 року
Здание в Одессе, в которое попал российский дрон 8 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Что сейчас с колледжем

Одесский технический колледж 16 декабря 2024 года заключил тендер на капитальный ремонт корпуса за более 33 млн грн, средства возьмут из госбюджета. Подряд получило ООО "Бессарабиястрой" без конкуренции. До конца 2027 года должны отремонтировать фасад и входную группу, заменить окна, устроить огнезащиту, молниезащиту, отопление и вентиляцию, осуществить благоустройство.

Пошкоджений ліцей та вирва серед двору — річниця обстрілу Одеси - фото 1
Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, ночью Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под удар попал промышленный объект, произошло возгорание имущества.

Также мы писали, что утром, 8 февраля, во Львове прогремели сильные взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
