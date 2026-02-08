Річниця обстрілу Одеси 8 лютого: що сталося тієї ночі

Пошкоджений ліцей внаслідок дронової атаки на Одесу 8 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, у ніч на 8 лютого, російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси. Ворожі дрони залишили після себе зруйновані будівлі, поранених людей і вирву посеред двору навчального закладу.

Сьогодні, у річницю удару по цивільній інфраструктурі, Новини.LIVE згадують, як Одеса пережила ніч на 8 лютого 2024 року.

Обстріл Одеси 8 лютого 2024 року

У ніч на 8 лютого 2024 року російські війська завдали удару дронами по Одесі. Атака тривала майже годину. Близько 00:10 у місті пролунали перші вибухи, коли російські БПЛА наблизилися до обласного центру. Повітряна оборона активно працювала, але не всі дрони вдалося збити.

Вибиті вікна у будівлі коледжу 8 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Жертви обстрілу Одеси 8 лютого 2024 року

Під час атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прибули на місце для надання допомоги, однак під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми. Вони були госпіталізовані.

Вирва, яка утворилась у дворі коледжу після атаки російських дронів на Одесу 8 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Одесу 8 лютого 2024 року

Внаслідок атаки було пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі та складські приміщення, а також недобудова, яка залишилась без даху. Особливо постраждав "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету". Шкода, завдана навчальному закладу, була величезною. Від вибуху утворилася велика вирва прямо у дворі закладу. У будівлі пробитий дах, вибито майже всі вікна, пошкоджено двері, стелі, системи опалення та електропостачання. Загалом, за офіційними даними Одеської міської адміністрації, було зафіксовано пошкодження п'яти будівель.

Пошкоджена будівля "Одеського технічного фахового коледжу Одеського національного технологічного університету" 8 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Будівля в Одесі, у яку влучив російський дрон 8 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Що зараз з коледжем

Одеський технічний коледж 16 грудня 2024 року уклав тендер на капітальний ремонт корпусу за понад 33 млн грн, кошти візьмуть з держбюджету. Підряд отримало ТОВ "Бессарабіястрой" без конкуренції. До кінця 2027 року мають відремонтувати фасад і вхідну групу, замінити вікна, влаштувати вогнезахист, блискавкозахист, опалення та вентиляцію, здійснити доброустрій.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапив промисловий об’єкт, сталося займання майна.

Також ми писали, що зранку, 8 лютого, у Львові пролунали сильні вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами.