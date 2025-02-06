Пытались пересечь границу в Одесской области - детали

Мужчины после задержания. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

22-летний житель Николаевщины пытался провезти четырех мужчин призывного возраста через украино-молдавскую границу, однако его машина застрала в грязи. Именно это и помогло пограничникам их задержать.

Подробности дела

Подозреваемые обратились за помощью к админу Telegram-канала, который за определенную плату давал советы по нелегальному пересечению границы. За это четыре жителя Днепропетровской и Полтавской областей перевели координатору 10 тысяч долларов. Когда машина застряла, мужчины двинулись пешком и попали к пограничникам.

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Какое наказание грозит

На мужчин открыли производство по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и направили дела в суд. За это им грозит штраф от 3 тысяч 400 до 8 с половиной тысяч гривен или 15 суток административного ареста.

Напомним, мы писали о задержании на границе со стрельбой и собаками. А также о правоохранителе, который перевозил мужчин в Молдову.