Службовий пес зупинив ухилянтів на Одещині

Із собаками та стріляниною — на Одещині затримали ухилянтів
Двоє чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон, щоб потрапити у невизнане Придністров’я. Проте прикордонники затримали за допомогою службового собаки Діка.
Про це повідомило Південне регіональне управління держприкордонслужби України.
Подробиці справи
Двоє мешканців Харківської та Запорожської областей перерахували по шість тисяч доларів на криптогаманець адміна Telegram-каналу, який надавав їм підказки щодо незаконного перетину кордону. Коли правоохоронці їх виявили поблизу села Павлівка — чоловіки вдалися до втечі. Проте попереджувальні постріли та службовий собака Дік їх зупинили.
Яке покарання загрожує
Чоловікам оголосили про підозру за ч.1 ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За це їм загрожує штраф від 3 тисяч 400 до 8 тисяч 500 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу підкупити прикордонника. А також про продаж інвалідностей за 8 тисяч доларів.
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