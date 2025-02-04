Службовий пес зупинив ухилянтів на Одещині

Затримані і прикордонники. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Двоє чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон, щоб потрапити у невизнане Придністров’я. Проте прикордонники затримали за допомогою службового собаки Діка.

Про це повідомило Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Двоє мешканців Харківської та Запорожської областей перерахували по шість тисяч доларів на криптогаманець адміна Telegram-каналу, який надавав їм підказки щодо незаконного перетину кордону. Коли правоохоронці їх виявили поблизу села Павлівка — чоловіки вдалися до втечі. Проте попереджувальні постріли та службовий собака Дік їх зупинили.

Яке покарання загрожує

Чоловікам оголосили про підозру за ч.1 ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За це їм загрожує штраф від 3 тисяч 400 до 8 тисяч 500 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу підкупити прикордонника. А також про продаж інвалідностей за 8 тисяч доларів.