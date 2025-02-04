Служебный пес остановил уклонистов в Одесской области

Задержаны и пограничники. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Двое мужчин пытались нелегально пересечь границу, чтобы попасть в непризнанное Приднестровье. Однако пограничники задержали их с помощью служебной собаки Дика.

Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Двое жителей Харьковской и Запорожской областей перечислили по шесть тысяч долларов на криптокошелек админа Telegram-канала, который предоставлял им подсказки относительно незаконного пересечения границы. Когда правоохранители их обнаружили вблизи села Павловка — мужчины прибегли к бегству. Однако предупредительные выстрелы и служебная собака Дик их остановили.

Какое наказание грозит

Мужчинам объявили о подозрении по ч.1 ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За это им грозит штраф от 3 тысяч 400 до 8 тысяч 500 гривен или административный арест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о попытке подкупить пограничника. А также о продаже инвалидности за 8 тысяч долларов.