Намагалися перетнути кордон на Одещині - деталі

Чоловіки після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

22-річний мешканець Миколаївщини намагався провезти чотирьох чоловіків призовного віку через україно-молдовський кордон, проте його автівка застрала в багнюці. Саме це й допомогло прикордонникам їх затримати.

Подробиці справи

Підозрювані звернулися за допомогою до адміна Telegram-каналу, який за певну плату надавав поради щодо нелегального перетину кордону. За це чотири мешканці Дніпропетровської та Полтавської областей перевели координатору 10 тисяч доларів. Коли автівка застряла, чоловіки рушили пішки та потрапили до прикордонників.

Читайте також:

Яке покарання загрожує

На чоловіків відкрили провадження за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та скерували справи до суду. За це їм загрожує штраф від 3 тисяч 400 до 8 з половиною тисяч гривень або 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, ми писали про затримання на кордоні зі стріляниною та собаками. А також про правоохоронця, який перевозив чоловіків до Молдови.

