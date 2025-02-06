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Їхали до Молдови, але застрягли в болоті на Одещині — що загрожує

6 лютого 2025 17:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Намагалися перетнути кордон на Одещині - деталі
Чоловіки після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

22-річний мешканець Миколаївщини намагався провезти чотирьох чоловіків призовного віку через україно-молдовський кордон, проте його автівка застрала в багнюці. Саме це й допомогло прикордонникам їх затримати.

Подробиці справи

Підозрювані звернулися за допомогою до адміна Telegram-каналу, який за певну плату надавав поради щодо нелегального перетину кордону. За це чотири мешканці Дніпропетровської та Полтавської областей перевели координатору 10 тисяч доларів. Коли автівка застряла, чоловіки рушили пішки та потрапили до прикордонників.

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На чоловіків відкрили провадження за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та скерували справи до суду. За це їм загрожує штраф від 3 тисяч 400 до 8 з половиною тисяч гривень або 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, ми писали про затримання на кордоні зі стріляниною та собаками. А також про правоохоронця, який перевозив чоловіків до Молдови
 

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