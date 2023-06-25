С 1 июля одесситы должны уплатить налог на жилье

Одесситы ходят по городу. Фото: Новини.LIVE

До 1 июля граждане должны получить квитанцию на оплату налога на квартиры и дома. Они предназначены для одесситов, обладающих большой недвижимостью. В связи с этим они должны будут уплатить налог за "лишние" квадратные метры.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Кто должен уплатить налог

Налог придется заплатить за недвижимость с "лишними" квадратными метрами — частные дома более 120 кв. м и квартиры с площадью более 60 кв. м.

Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Сумма оплаты привязана к минимальной заработной плате (6500 в январе 2022 г.), и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. То есть, если ваша квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв. м), то вам придется заплатить 975 гривен.

Кто освобожден от уплаты налога

От уплаты налога освобождены одесситы, жилье которых не соответствует нормам.

Также физическим лицам не будут начисляться налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;

расположены на территориях, находящихся во временной оккупации или временно оккупированные российской армией;

оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Напомним, должностное лицо одного из предприятий морехозяйственного комплекса Одесского региона не уплатило НДС и налог на прибыль предприятия. В результате государственная казна недополучила более 28 млн. грн.