Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow С 1 июля одесситы должны уплатить налог на жилье arrow

С 1 июля одесситы должны уплатить налог на жилье

25 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
С 1 июля одесситы должны уплатить налог на жилье
Одесситы ходят по городу. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

До 1 июля граждане должны получить квитанцию на оплату налога на квартиры и дома. Они предназначены для одесситов, обладающих большой недвижимостью. В связи с этим они должны будут уплатить налог за "лишние" квадратные метры.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Читайте также:

Кто должен уплатить налог

Налог придется заплатить за недвижимость с "лишними" квадратными метрами — частные дома более 120 кв. м и квартиры с площадью более 60 кв. м.

Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Сумма оплаты привязана к минимальной заработной плате (6500 в январе 2022 г.), и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. То есть, если ваша квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв. м), то вам придется заплатить 975 гривен.

Кто освобожден от уплаты налога

От уплаты налога освобождены одесситы, жилье которых не соответствует нормам.

Также физическим лицам не будут начисляться налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:

  • расположены на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;
  • расположены на территориях, находящихся во временной оккупации или временно оккупированные российской армией;
  • оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Напомним, должностное лицо одного из предприятий морехозяйственного комплекса Одесского региона не уплатило НДС и налог на прибыль предприятия. В результате государственная казна недополучила более 28 млн. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас