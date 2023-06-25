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З 1 липня одесити повинні сплатити податок на житло

25 червня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
З 1 липня одесити повинні сплатити податок на житло
Одесити прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До 1 липня громадяни повинні отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Вони призначені для одеситів, які володіють великою нерухомістю. У зв’язку з цим вони  повинні будуть сплатити податок за "зайві" квадратні метри.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Хто повинен сплатити податок

Податок доведеться заплатити за нерухомість із "зайвими" квадратними метрами — приватні будинки понад 120 кв. м та квартири з площею понад 60 кв. м.

Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Сума оплати прив’язана до мінімальної заробітної плати (6500 у січні 2022), і не повинна перевищувати 1,5% за квадратний метр. Тобто, якщо ваша квартира має 70 кв. м (норматив перевищено на 10 кв. м), то вам доведеться заплатити 975 гривень.

Хто звільнений від сплати податку

Від сплати податку звільнені одесити, чиє житло не відповідає нормам.

Також фізичним особам не нараховуватимуть податок на нерухомість, якщо об'єкти нерухомості або їх частини:

  • розташовані на територіях, на яких ведуться або вели активні бойові дії;
  • розташовані на територіях, що знаходяться в тимчасовій окупації, або тимчасово окуповані російською армією;
  • виявилися непридатними для проживання через військову агресію Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, посадовець одного із підприємств морегосподарського комплексу Одеського регіону не сплатив ПДВ і податок на прибуток підприємства. В результаті державна казна недоотримала понад 28 млн грн.

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