Сколько налогов будут платить одесские ФЛПы в 2025 году

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП. Новые ставки вступят в силу с 1 декабря.

Журналисты Новини.LIVE разобрались, сколько придется платить предпринимателям.

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Что изменилось

Документ предполагает повышение военного сбора для физических лиц. Если раньше он составлял 1,5%, то с Нового года составит 5%. Также физические лица-предприниматели I, II и IV группы будут платить 10% от размера минимальной заработной платы. Для ФЛП III группы налог составит 1% дохода.

Отметим, что в первоначальном варианте документа говорилось, что налоги повышаются с 28 ноября. Это могло привести к путанице, ведь получалось, что последние два дня месяца предприниматели должны считать налоги по новой ставке. Поэтому увеличение сбора было перенесено на 1 января 2025 года.

Напомним, ранее рассказывали, какой налог на недвижимость будут платить одесситы в следующем году. Также мы объясняли, нужно ли платить военный сбор за продажу автомобилей.