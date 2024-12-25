Скільки податків платитимуть одеські ФОПи у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків для ФОПів. Нові ставки набудуть чинності з 1 грудня.

Журналісти Новини.LIVE розібралися, скільки доведеться платити підприємцям.

Читайте також:

Що змінилося

Документ передбачає підвищення військового збору для фізичних осіб. Якщо раніше він складав 1,5%, то з Нового року становитиме 5%. Також фізичні особи-підприємці I, II та IV групи платитимуть 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Для ФОП III групи податок становитиме 1% від доходу.

Зазначимо, що у початковому варіанті документа йшлося про те, що податки підвищуються з 28 листопада. Це могло призвести до плутанини, адже виходило, що останні два дні місяця підприємці мали б рахувати податки за новою ставкою. Тому збільшення зборів перенесли на 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше розповідали, який податок на нерухомість платитимуть одесити у наступному році. Також ми пояснювали, чи треба сплачувати військовий збір за продаж авто.