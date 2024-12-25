Скільки податків платитимуть одеські ФОПи у 2025 році

З 1 січня податки для одеських ФОПів стануть вищими — причина
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків для ФОПів. Нові ставки набудуть чинності з 1 грудня.
Журналісти Новини.LIVE розібралися, скільки доведеться платити підприємцям.
Що змінилося
Документ передбачає підвищення військового збору для фізичних осіб. Якщо раніше він складав 1,5%, то з Нового року становитиме 5%. Також фізичні особи-підприємці I, II та IV групи платитимуть 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Для ФОП III групи податок становитиме 1% від доходу.
Зазначимо, що у початковому варіанті документа йшлося про те, що податки підвищуються з 28 листопада. Це могло призвести до плутанини, адже виходило, що останні два дні місяця підприємці мали б рахувати податки за новою ставкою. Тому збільшення зборів перенесли на 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, раніше розповідали, який податок на нерухомість платитимуть одесити у наступному році. Також ми пояснювали, чи треба сплачувати військовий збір за продаж авто.
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