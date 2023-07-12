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С десяток улиц в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение

12 июля 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
С десяток улиц в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение
Отключение воды. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня почти 10 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

  • Транспортная ул., 7-7ж, 8-11 все дома;
  • Среднефонтанская ул., 12а все дома;
  • Шевченко просп., 6/3 все дома;
  • Бочарова ул., 61-73. все дома
  • Семена Палия ул., 125.125/1.2.3.4 все дома;
  • Атамана головатого ул., все дома;
  • АтаманА Чепиги ул., все дома;
  • Церковная ул., все дома;
  • Одария ул., все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.

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