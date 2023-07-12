С десяток улиц в Одессе остались без воды: когда возобновят снабжение
Сегодня почти 10 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- Транспортная ул., 7-7ж, 8-11 все дома;
- Среднефонтанская ул., 12а все дома;
- Шевченко просп., 6/3 все дома;
- Бочарова ул., 61-73. все дома
- Семена Палия ул., 125.125/1.2.3.4 все дома;
- Атамана головатого ул., все дома;
- АтаманА Чепиги ул., все дома;
- Церковная ул., все дома;
- Одария ул., все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.