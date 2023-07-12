З десяток вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання

Відключення води. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні майже 10 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:

Транспортна вул., 7-7ж, 8-11 усі будинки;

Середньофонтанська вул., 12а усі будинки;

Шевченка просп., 6/3 усі будинки;

Бочарова вул., 61-73. усі дома

Семена палія вул., 125.125/1.2.3.4.. усі будинки;

Отамана головатого вул., усі будинки;

ОтаманА Чепіги вул., усі будинки;

Церковна вул., усі будинки;

Одарія вул., усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.