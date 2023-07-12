З десяток вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання
Сьогодні майже 10 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:
- Транспортна вул., 7-7ж, 8-11 усі будинки;
- Середньофонтанська вул., 12а усі будинки;
- Шевченка просп., 6/3 усі будинки;
- Бочарова вул., 61-73. усі дома
- Семена палія вул., 125.125/1.2.3.4.. усі будинки;
- Отамана головатого вул., усі будинки;
- ОтаманА Чепіги вул., усі будинки;
- Церковна вул., усі будинки;
- Одарія вул., усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.