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З десяток вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання

12 липня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З десяток вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять постачання
Відключення води. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні майже 10 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими  адресами: 

  • Транспортна вул., 7-7ж, 8-11 усі будинки;
  • Середньофонтанська вул., 12а усі будинки;
  • Шевченка просп., 6/3 усі будинки;
  • Бочарова вул., 61-73. усі дома
  • Семена палія вул., 125.125/1.2.3.4.. усі будинки;
  • Отамана головатого вул., усі будинки;
  • ОтаманА Чепіги вул., усі будинки;
  • Церковна вул., усі будинки;
  • Одарія вул., усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.

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