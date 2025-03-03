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Из Израиля в Одессу — 20 тысяч долларов в посылке

3 марта 2025 17:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отправили в Одессу более 20 тысяч незадекларированных долларов
Изобретенные деньги. Фото: Одесская таможня
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские таможенники обнаружили более 20 тысяч долларов США в почтовом отправлении. Отправитель посылки прятал незадекларированные деньги среди других вещей.

Об этом сообщает Одесская таможня.

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Таможенники нашли наличную валюту при осмотре международного почтового отправления, которое прибыло из Израиля на адрес, по которому проживает гражданка Украины. 20 100 долларов США были тщательно скрыты среди вещей и продуктов питания — в кроссовках, металлической коробке и средствах личной гигиены. Все деньги временно изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил.

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Изобретенные деньги. Фото: Одесская таможня

Добавим, согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, штраф за незадекларированное перемещение валюты составляет 20% от суммы, которую пытались провезти.

Напомним, недавно мы писали о коррупционной схеме на Одесской таможне. А также об обязательных документах при пересечении границы.

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