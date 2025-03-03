Отправили в Одессу более 20 тысяч незадекларированных долларов

Изобретенные деньги. Фото: Одесская таможня

Одесские таможенники обнаружили более 20 тысяч долларов США в почтовом отправлении. Отправитель посылки прятал незадекларированные деньги среди других вещей.

Об этом сообщает Одесская таможня.

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Подробности дела

Таможенники нашли наличную валюту при осмотре международного почтового отправления, которое прибыло из Израиля на адрес, по которому проживает гражданка Украины. 20 100 долларов США были тщательно скрыты среди вещей и продуктов питания — в кроссовках, металлической коробке и средствах личной гигиены. Все деньги временно изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил.

Изобретенные деньги. Фото: Одесская таможня

Добавим, согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, штраф за незадекларированное перемещение валюты составляет 20% от суммы, которую пытались провезти.

Напомним, недавно мы писали о коррупционной схеме на Одесской таможне. А также об обязательных документах при пересечении границы.