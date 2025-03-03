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З Ізраїля до Одеси — 20 тисяч доларів у посилці

3 березня 2025 17:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відправили в Одесу понад 20 тисяч незадекларованих доларів
Винайдені гроші. Фото: Одеська митниця
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські митники виявили понад 20 тисяч доларів США у поштовому відправленні. Відправник посилки переховував незадекларовані гроші серед інших речей.

Про це повідомляє Одеська митниця.

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Подробиці справи

Митники знайшли готівкову валюту під час огляду міжнародного поштового відправлення, яке прибуло з Ізраїлю на адресу, за якою проживає громадянка України. 20 100 доларів США були ретельно приховані серед речей та продуктів харчування — в кросівках, металевій коробці та засобах особистої гігієни. Усі гроші тимчасово вилучено за протоколом про порушення митних правил.

З ізраїля до Одеси — 20 тисяч доларів у посилці - фото 1
Винайдені гроші. Фото: Одеська митниця

Додамо, згідно з ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України, штраф за незадеклароване переміщення валюти становить 20% від суми, яку намагалися провезти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про корупційну схему на Одеській митниці. А також про обов'язкові документи при перетині кордону.

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