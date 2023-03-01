Город-крепость: как живет Херсон под обстрелами

В области полностью уничтожены целые села

Уничтожены дома, неразорвавшиеся российские снаряды и пустые улицы города. Когда в окрестностях жизнь немного возвращается, сам Херсон до сих пор держит оборону.

Как сегодня живет Херсон видели своими глазами журналисты Новини.LIVE.

Николаев и Херсон — города-герои, ставшие на дороге оккупантов. Но жертва — кровавая. Лицо войны хорошо видно по окрестностям Херсона.

В поселке Посад-Покровский, что на границе областей, нет ни одного уцелевшего дома. Василий приехал из Николаева на несколько дней, посмотреть, что осталось от хозяйства.

"Мы уехали отсюда 18 марта. Видите вот там окопы — это наши там стояли. А кацапы в село заходили с другой стороны, в метрах 800 и крыли все. Безбожно, били куда-нибудь. Снаряд 152 калибра, "Грады" забрали саперы, их было два, а на огороде где-то ям с девять", — говорит Василий.

Мужчина рассказывает, что Посад-Покровское было на линии обороны, где долгое время россияне сыпали снарядами. В населенном пункте погибли 8 односельчан Василия, кто-то уехал навсегда, а кто-то, как и он питает надежду вернуться домой.

"Мы, по правде говоря, ни от кого не ждем помощи. Я не верующий человек, но нам едой и одеждой в Николаеве помогали свидетели Иеговы. А у нас здесь воры так и сидят", — сказал Василий.

По дороге к самому Херсону картина еще более угнетающая. Развалившиеся дома, заводы и АЗС. Чтобы сохранить уцелевшее, люди перекрывают ребра крыш брезентом.

Но защитить имущество удается не всем. Ежедневные "прилеты" заставляют горожан оставаться в безопасных местах.

Волонтер Сергей показывает место недавнего "прилета" прямо посреди центра Херсона.

"Это было где-то неделю назад. Дальше, в родильный "прилетело" недели две назад. Мы уже так привыкли, что даже не замечаем, когда это было. Счет в днях потерялся", — рассказывает местный Сергей.

Мужчина работает охранником в Корабельном районном совете, где и волонтерит. Вместе с ним херсонцы, которые не покинули родной город по разным причинам: кто ухаживает за пожилыми родителями, а кому просто некуда ехать.

"Потому что у меня мать больна, она не транспортабельна. Поэтому, куда? Мать я никак не покину. К тому же оставлять здесь квартиру. Мародерство было здесь страшное. Пока власть здесь устроилась, мародерство было страшное. Как будете ехать, обратите внимание, что все ролеты на МАФах сорваны. И охранять надо, но в основном это мама, ее не покинуть", — говорит Сергей.

После освобождения областного центра из города выехало более 200 тысяч херсонцев, а те, которые остались, не выживут без помощи волонтеров. По словам председателя Корабельного райсовета, в городе остаются и дети.

"Нам помогает практически вся Украина, за что мы очень благодарны всем украинцам, которые не покидают город Херсон. Он сейчас на передовой. Учитывая, что российская недонация продолжает нас обстреливать, гибнут люди, страдают дети, а наши дома в ненормальном состоянии. Поэтому мы нуждаемся в средствах гигиены, стройматериалах", — рассказала Наталья Черненькая.

Все, что имеет гуманитарный штаб города, для безопасности людям привозят домой. К одиноким херсонцам волонтеры стараются приходить чаще. К сожалению, внимание не самое главное, что нужно местным, дома которых под ежедневными обстрелами.

"У нас есть буржуйки, их раздаем жителям частного сектора, которые страдают от обстрелов. Есть те, у кого повреждено жилье. Мы через разные фонды в течение последних 2 недель обеспечивали обогревателями. Есть дома с нарушенным теплоснабжением, поэтому мы раздаем теплые одеяла, спальники", — отметила глава Корабельного райсовета.

После оккупации в городе открылось несколько продуктовых магазинов, пекарен и лавок с кофе.

Продавщица в пекарне признается, что производство пришлось вывезти в безопасный регион. Но работать здесь на свой страх и риск она решила сама.

"Людей меньше стало, однако мы стараемся работать. Держимся. Все время здесь была. Не хочу ехать, это родной город. Не хочется покидать животных и все остальное. Это наш цех печет, пока всего хватает, заказываем все через почту. Поэтому все хорошо", — с улыбкой говорит Юлия.

Несмотря на все, в городе запустили электротранспорт, а повреждения места "прилетов" быстро убирают. Херсон пытается спрятать раны, но враг по ту сторону Днепра не дает их исцелить.

Люди питают надежду о том, что война скоро закончится и жизнь вернется в город. Военные, которые защищают город-герой, говорят, что ждать осталось немного. Ну а потом будет новая эпоха восстановленной и процветающей Украины.