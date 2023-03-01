Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня arrow

С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

1 марта 2023 18:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Город-крепость: как живет Херсон под обстрелами
В области полностью уничтожены целые села
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Уничтожены дома, неразорвавшиеся российские снаряды и пустые улицы города. Когда в окрестностях жизнь немного возвращается, сам Херсон до сих пор держит оборону.

Как сегодня живет Херсон видели своими глазами журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Николаев и Херсон — города-герои, ставшие на дороге оккупантов. Но жертва — кровавая. Лицо войны хорошо видно по окрестностям Херсона.

В поселке Посад-Покровский, что на границе областей, нет ни одного уцелевшего дома. Василий приехал из Николаева на несколько дней, посмотреть, что осталось от хозяйства.

"Мы уехали отсюда 18 марта. Видите вот там окопы — это наши там стояли. А кацапы в село заходили с другой стороны, в метрах 800 и крыли все. Безбожно, били куда-нибудь. Снаряд 152 калибра, "Грады" забрали саперы, их было два, а на огороде где-то ям с девять", — говорит Василий.

Мужчина рассказывает, что Посад-Покровское было на линии обороны, где долгое время россияне сыпали снарядами. В населенном пункте погибли 8 односельчан Василия, кто-то уехал навсегда, а кто-то, как и он питает надежду вернуться домой.

"Мы, по правде говоря, ни от кого не ждем помощи. Я не верующий человек, но нам едой и одеждой в Николаеве помогали свидетели Иеговы. А у нас здесь воры так и сидят", — сказал Василий.

По дороге к самому Херсону картина еще более угнетающая. Развалившиеся дома, заводы и АЗС. Чтобы сохранить уцелевшее, люди перекрывают ребра крыш брезентом.

 

Но защитить имущество удается не всем. Ежедневные "прилеты" заставляют горожан оставаться в безопасных местах.

Волонтер Сергей показывает место недавнего "прилета" прямо посреди центра Херсона.

"Это было где-то неделю назад. Дальше, в родильный "прилетело" недели две назад. Мы уже так привыкли, что даже не замечаем, когда это было. Счет в днях потерялся", — рассказывает местный Сергей.

Мужчина работает охранником в Корабельном районном совете, где и волонтерит. Вместе с ним херсонцы, которые не покинули родной город по разным причинам: кто ухаживает за пожилыми родителями, а кому просто некуда ехать.

"Потому что у меня мать больна, она не транспортабельна. Поэтому, куда? Мать я никак не покину. К тому же оставлять здесь квартиру. Мародерство было здесь страшное. Пока власть здесь устроилась, мародерство было страшное. Как будете ехать, обратите внимание, что все ролеты на МАФах сорваны. И охранять надо, но в основном это мама, ее не покинуть", — говорит Сергей.

После освобождения областного центра из города выехало более 200 тысяч херсонцев, а те, которые остались, не выживут без помощи волонтеров. По словам председателя Корабельного райсовета, в городе остаются и дети.

"Нам помогает практически вся Украина, за что мы очень благодарны всем украинцам, которые не покидают город Херсон. Он сейчас на передовой. Учитывая, что российская недонация продолжает нас обстреливать, гибнут люди, страдают дети, а наши дома в ненормальном состоянии. Поэтому мы нуждаемся в средствах гигиены, стройматериалах", — рассказала Наталья Черненькая.

Все, что имеет гуманитарный штаб города, для безопасности людям привозят домой. К одиноким херсонцам волонтеры стараются приходить чаще. К сожалению, внимание не самое главное, что нужно местным, дома которых под ежедневными обстрелами.

"У нас есть буржуйки, их раздаем жителям частного сектора, которые страдают от обстрелов. Есть те, у кого повреждено жилье. Мы через разные фонды в течение последних 2 недель обеспечивали обогревателями. Есть дома с нарушенным теплоснабжением, поэтому мы раздаем теплые одеяла, спальники", — отметила глава Корабельного райсовета.

После оккупации в городе открылось несколько продуктовых магазинов, пекарен и лавок с кофе.

Продавщица в пекарне признается, что производство пришлось вывезти в безопасный регион. Но работать здесь на свой страх и риск она решила сама.

"Людей меньше стало, однако мы стараемся работать. Держимся. Все время здесь была. Не хочу ехать, это родной город. Не хочется покидать животных и все остальное. Это наш цех печет, пока всего хватает, заказываем все через почту. Поэтому все хорошо", — с улыбкой говорит Юлия.

Несмотря на все, в городе запустили электротранспорт, а повреждения места "прилетов" быстро убирают. Херсон пытается спрятать раны, но враг по ту сторону Днепра не дает их исцелить.

Люди питают надежду о том, что война скоро закончится и жизнь вернется в город. Военные, которые защищают город-герой, говорят, что ждать осталось немного. Ну а потом будет новая эпоха восстановленной и процветающей Украины.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:40 Вакцинация детей от полиомиелита: какая ситуация в Одесской области

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

18:18 Риск для всего мира: в МАГАТЭ обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС

18:16 Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, когда будут первые результаты расследования

Новина з відео

18:14 Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик

Новина з фото

17:53 Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Новина з фото

17:49 Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

17:41 11 минут в день: ученые рассказали, как снизить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

Новина з відео

18:14 Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Новина з відео

13:56 Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Новина з відео

13:13 "Собирали" деньги на ВСУ: в Одесской области задержали мошенников

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

Актуальное по теме

None 1 Март 17:33

Вакцинация детей от полиомиелита: какая ситуация в Одесской области

None 1 Март 18:09

Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

None 1 Март 18:18

Риск для всего мира: в МАГАТЭ обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС

None 1 Март 18:24

Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, когда будут первые результаты расследования

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB