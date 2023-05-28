Из Одесской области отправили обратно в Турцию зараженные помидоры

Томатная моль. Фото: Госпродпотребслужба в Одесской области

Турция доставила в Украину томаты зараженные молью. После проверки овощей их отправили обратно к поставщику.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области.

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Во время осуществления фитосанитарного контроля в Отделе таможенного оформления "Черноморск" и "Одесса-Центральный" в партии груза "помидоры" обнаружена моль. Груз весом 21,689 тонн с живыми гусеницами поступил из Турции.

Что сделали с грузом

С целью недопущения проникновения и распространения карантинного организма по территории Украины груз задержан в таможенной зоне и возвращен в страну происхождения — Турцию.

"Главное управление обращает внимание грузовладельцев, перевозчиков и импортеров: соблюдая фитосанитарные требования, вы оберегаете себя от неоправданных задержек и простоев грузов, дополнительных расходов на проведение фитосанитарных процедур", — говорится в сообщении.

Что известно о томатной моли

Южноамериканская томатная моль относится к Перечню регулируемых вредных организмов А-2 (Карантинные организмы, ограниченно распространенные в Украине).

Карантинный организм — это вид вредного организма, который в случае занесения или ограниченного распространения на территории Украины может нанести значительный ущерб растениям и растительным продуктам.

Напомним, в Одессе зафиксирована спокойная и контролируемая эпидситуация относительно заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с этими заболеваниями, всем проведено соответствующее обследование для определения возбудителя инфекции.