З Одещини відправили назад до Туреччини заражені помідори

Томатна міль. Фото: Держпродспоживслужба в Одеській області

Туреччина доставила до України томати заражені міллю. Після перевірки овочів, їх відправили назад до постачальника.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Одеській області.

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Під час здійснення фітосанітарного контролю у Відділі митного оформлення "Чорноморськ" та "Одеса-центральний" у партії вантажу "помідори" виявлено міль. Вантаж вагою 21,689 т з живими гусеницями надійшов з Туреччини.

Що зробили із вантажем

З метою недопущення проникнення та поширення карантинного організму територією України, вантаж затримано у митній зоні та повернуто до країни походження — Туреччини.

"Головне управління звертає увагу вантажовласників, перевізників та імпортерів: дотримуючись фітосанітарних вимог, ви убезпечуєте себе від невиправданих затримань і простоїв вантажів, додаткових витрат на проведення фітосанітарних процедур", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про томатну міль

Південноамериканська томатна міль належить до Переліку регульованих шкідливих організмів А-2 (Карантинні організми, обмежено поширені в Україні).

Карантинний організм — це вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам.

Нагадаємо, в Одесі зафіксовано спокійну та контрольовану епідситуацію щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції. У міській клінічній інфекційній лікарні наразі перебувають 23 пацієнти з цими захворюваннями, всім проведено відповідне обстеження для визначення збудника інфекції.