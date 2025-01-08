В Одессе мошенник предлагал дешевые туры в Египет

Полицейская заполняет документы. Фото: полиция Одесской области

Шестеро одесситов стали жертвами 29-летнего афериста. Он обещал им "горящие" туры в Шарм-эль-Шейх. В результате туристы оставались и без путевки, и без денег.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 8 января.

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Детали схемы

Объявление о продаже туров в Египет мужчина разместил на одном из сайтов. В течение нескольких дней к нему обратились шестеро одесситов. "Турагент" встречался со всеми, взял задаток от 4 тыс. грн до 10 тыс. грн и пообещал перезвонить через несколько часов. Пока клиенты ждали, мошенник блокировал их номера. Таким образом ему удалось присвоить почти 40 тыс. грн.

Что грозит аферисту

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Если суд подтвердит вину "турагента", его ждет до трех лет лишения свободы.

Напомним, шестеро жителей разных областей стали жертвами 19-летнего афериста из Березовского района. Парень выдавал себя за работника банка и выманивал деньги у клиентов. Также мы писали о новой мошеннической схеме в Киеве.