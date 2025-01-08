В Одесі шахрай пропонував дешеві тури до Єгипту

Поліцейська заповнює документи. Фото: поліція Одеської області

Шестеро одеситів стали жертвами 29-річного афериста. Він обіцяв їм "гарячі" тури до Шарм-ель-Шейху. В результаті туристи залишалися і без путівки, і без грошей.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 8 січня.

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Деталі схеми

Оголошення про продаж турів до Єгипту чоловік розмістив на одному із сайтів. Протягом декількох днів до нього звернулися шестеро одеситів. "Турагент" зустрічався з усіма, взяв задаток від 4 тис. грн до 10 тис. грн й пообіцяв перетелефонувати за кілька годин. Поки клієнти чекали, шахрай блокував їхні номери. Таким чином йому вдалося привласнити майже 40 тис. грн.

Що загрожує аферисту

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у шахрайстві. Якщо суд підтвердить провину "турагента", на нього чекає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, шестеро мешканців різних областей стали жертвами 19-річного афериста з Березівського району. Хлопець видавав себе за працівника банка й видурював гроші у клієнтів. Також ми писали про нову шахрайську схему у Києві.