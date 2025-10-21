Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из Одессы в Румынию — появится еще одна дорога через Молдову

Из Одессы в Румынию — появится еще одна дорога через Молдову

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:10
обновлено: 17:00
Строительство моста через Прут - старт трассы Яссы-Кишинев-Одесса
Строительство моста. Фото иллюстративное: Александр Кубраков

Строительство автомагистрали Яссы — Кишинев — Одесса началось с практического этапа — возведения моста через реку Прут. Новый объект станет первой частью трассы на территории Молдовы и соединит ее с европейской сетью дорог. Работы продлятся полтора года.

Об этом в эфире Телерадио Молдова рассказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля.

Реклама
Читайте также:

Мост в Одессу

В Молдове стартовало возведение моста через реку Прут, который станет частью международной автомагистрали Яссы — Кишинев — Одесса. Работы начались 26 апреля, а завершить их планируют за 18 месяцев. Мост будет четырехполосным и соединит румынскую трассу А8 (Пашкань —Яссы — Кишинев) с новым молдавским участком. Это первый практический шаг в реализации масштабного проекта, который должен восстановить транспортные связи Молдовы и Украины.

По словам министра, сейчас рассматриваются три возможных варианта маршрута трассы на территории Молдовы. После окончательного выбора начнется проектирование и выкуп земельных участков, что может занять несколько лет.

"Общая стоимость автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Без финансовой поддержки ЕС реализовать этот проект будет невозможно", — отметил Боля.

Он подчеркнул, что трасса должна достичь Одессы, чтобы интегрировать Молдову в европейскую торговую сеть и стимулировать экономическое развитие регионов, через которые она будет проходить. На молдавской территории магистраль начнется от города Унгены, возле моста через Прут, и будет пролегать вблизи населенных пунктов Пырлица и Корнешты.

Напомним, мы сообщали, что депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, почему долго строятся мосты в Киеве. Также мы писали, что Молдова завершает строительство ЛЭП на территории Одесской области.

Одесса Молдова мост дороги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации