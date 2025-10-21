Строительство моста через Прут - старт трассы Яссы-Кишинев-Одесса

Строительство моста. Фото иллюстративное: Александр Кубраков

Строительство автомагистрали Яссы — Кишинев — Одесса началось с практического этапа — возведения моста через реку Прут. Новый объект станет первой частью трассы на территории Молдовы и соединит ее с европейской сетью дорог. Работы продлятся полтора года.

Об этом в эфире Телерадио Молдова рассказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля.

Реклама

Читайте также:

Мост в Одессу

В Молдове стартовало возведение моста через реку Прут, который станет частью международной автомагистрали Яссы — Кишинев — Одесса. Работы начались 26 апреля, а завершить их планируют за 18 месяцев. Мост будет четырехполосным и соединит румынскую трассу А8 (Пашкань —Яссы — Кишинев) с новым молдавским участком. Это первый практический шаг в реализации масштабного проекта, который должен восстановить транспортные связи Молдовы и Украины.

По словам министра, сейчас рассматриваются три возможных варианта маршрута трассы на территории Молдовы. После окончательного выбора начнется проектирование и выкуп земельных участков, что может занять несколько лет.

"Общая стоимость автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Без финансовой поддержки ЕС реализовать этот проект будет невозможно", — отметил Боля.

Он подчеркнул, что трасса должна достичь Одессы, чтобы интегрировать Молдову в европейскую торговую сеть и стимулировать экономическое развитие регионов, через которые она будет проходить. На молдавской территории магистраль начнется от города Унгены, возле моста через Прут, и будет пролегать вблизи населенных пунктов Пырлица и Корнешты.

Напомним, мы сообщали, что депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, почему долго строятся мосты в Киеве. Также мы писали, что Молдова завершает строительство ЛЭП на территории Одесской области.