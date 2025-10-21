Будівництво мосту через Прут — старт траси Ясси–Кишинів–Одеса

Будівництво мосту. Фото ілюстративне: Олександр Кубраков

Будівництво автомагістралі Ясси–Кишинів–Одеса розпочалося з практичного етапу — зведення мосту через річку Прут. Новий об’єкт стане першою частиною траси на території Молдови та з’єднає її з європейською мережею доріг. Роботи триватимуть півтора року.

Про це в ефірі Телерадіо Молдова розповів виконувач обов’язків міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля.

Міст до Одеси

У Молдові стартувало зведення мосту через річку Прут, який стане частиною міжнародної автомагістралі Ясси–Кишинів–Одеса. Роботи розпочалися 26 квітня, а завершити їх планують за 18 місяців. Міст буде чотирисмуговим і з’єднає румунську трасу А8 (Пашкань–Ясси–Кишинів) із новою молдовською ділянкою. Це перший практичний крок у реалізації масштабного проєкту, який має відновити транспортні зв’язки Молдови та України.

За словами міністра, наразі розглядають три можливих варіанти маршруту траси на території Молдови. Після остаточного вибору розпочнеться проєктування та викуп земельних ділянок, що може тривати кілька років.

"Загальна вартість автомагістралі Унгени — Кишинів — Одеса оцінюється приблизно у 1,2 мільярда євро. Без фінансової підтримки ЄС реалізувати цей проєкт буде неможливо", — зазначив Боля.

Він підкреслив, що траса має досягнути Одеси, щоб інтегрувати Молдову у європейську торговельну мережу та стимулювати економічний розвиток регіонів, через які вона проходитиме. На молдовській території магістраль почнеться від міста Унгени, біля мосту через Прут, і пролягатиме поблизу населених пунктів Пирліца та Корнешти.

