Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса З Одеси до Румунії — з'явиться ще одна дорога через Молдову

З Одеси до Румунії — з'явиться ще одна дорога через Молдову

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:10
Оновлено: 17:00
Будівництво мосту через Прут — старт траси Ясси–Кишинів–Одеса
Будівництво мосту. Фото ілюстративне: Олександр Кубраков

Будівництво автомагістралі Ясси–Кишинів–Одеса розпочалося з практичного етапу — зведення мосту через річку Прут. Новий об’єкт стане першою частиною траси на території Молдови та з’єднає її з європейською мережею доріг. Роботи триватимуть півтора року.

Про це в ефірі Телерадіо Молдова розповів виконувач обов’язків міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля.

Реклама
Читайте також:

Міст до Одеси

У Молдові стартувало зведення мосту через річку Прут, який стане частиною міжнародної автомагістралі Ясси–Кишинів–Одеса. Роботи розпочалися 26 квітня, а завершити їх планують за 18 місяців. Міст буде чотирисмуговим і з’єднає румунську трасу А8 (Пашкань–Ясси–Кишинів) із новою молдовською ділянкою. Це перший практичний крок у реалізації масштабного проєкту, який має відновити транспортні зв’язки Молдови та України.

За словами міністра, наразі розглядають три можливих варіанти маршруту траси на території Молдови. Після остаточного вибору розпочнеться проєктування та викуп земельних ділянок, що може тривати кілька років.

"Загальна вартість автомагістралі Унгени — Кишинів — Одеса оцінюється приблизно у 1,2 мільярда євро. Без фінансової підтримки ЄС реалізувати цей проєкт буде неможливо", — зазначив Боля.

Він підкреслив, що траса має досягнути Одеси, щоб інтегрувати Молдову у європейську торговельну мережу та стимулювати економічний розвиток регіонів, через які вона проходитиме. На молдовській території магістраль почнеться від міста Унгени, біля мосту через Прут, і пролягатиме поблизу населених пунктів Пирліца та Корнешти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що депутат Київради Андрій Вітренко розповів, чому довго будуються мости в Києві. Також ми писали, що Молдова завершує будівництво ЛЕП на території Одещини.

Одеса Молдова міст дороги Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації