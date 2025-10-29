Пограничники на Буковине задержали трех беглецов в Молдову

Задержанные мужчины. Фото: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой пограничники остановили трех мужчин из подвженных регионов, которые пытались незаконно покинуть Украину. Они заплатили посредникам тысячи евро, надеясь перейти границу незаметно. Правоохранители уже устанавливают организаторов схемы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пешком за границу

На Буковине офицеры оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке незаконного пересечения границы. Нарушители планировали перейти ее вблизи отдела "Сокиряны". Вечером мужчины отправились пешком в направлении Молдовы, однако в нескольких сотнях метров от линии границы их задержали пограничники. Выяснилось, что это жители Херсона, Одессы и Николаева.

По словам правоохранителей, мужчины воспользовались телеграмм-каналом, где получили карту маршрута и подробные инструкции. За эти "услуги" каждый заплатил по 4 тысячи евро.

Как накажут

На нарушителей составили административные протоколы. Мужчинам грозит до 8 500 гривен штрафа. Сейчас продолжаются мероприятия для установления лиц, которые организовали эту противоправную схему.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области побег за границу закончился аварией в Одесской области. Также мы писали, что на Харьковщине действовала схема побега в Венгрию.