Прикордонники на Буковині затримали трьох утікачів до Молдови

Затримані чоловіки. Фото: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою прикордонники зупинили трьох чоловіків з підвженних регіонів, які намагалися незаконно залишити Україну. Вони заплатили посередникам тисячі євро, сподіваючись перейти межу непомітно. Правоохоронці вже встановлюють організаторів схеми.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Пішки за кордон

На Буковині офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного перетину кордону. Порушники планували перейти його поблизу відділу "Сокиряни". Увечері чоловіки вирушили пішки в напрямку Молдови, однак за кількасот метрів від лінії кордону їх затримали прикордонники. З’ясувалося, що це жителі Херсона, Одеси та Миколаєва.

За словами правоохоронців, чоловіки скористалися телеграм-каналом, де отримали карту маршруту та детальні інструкції. За ці "послуги" кожен заплатив по 4 тисячі євро.

Як покарають

На порушників склали адміністративні протоколи. Чоловікам загрожує до 8 500 гривень штрафу. Наразі тривають заходи для встановлення осіб, які організували цю протиправну схему.

