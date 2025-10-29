Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса З Одеси, Миколаєва та Херсона тури до Молдови — вартість

З Одеси, Миколаєва та Херсона тури до Молдови — вартість

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 16:10
Оновлено: 15:47
Прикордонники на Буковині затримали трьох утікачів до Молдови
Затримані чоловіки. Фото: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою прикордонники зупинили трьох чоловіків з підвженних регіонів, які намагалися незаконно залишити Україну. Вони заплатили посередникам тисячі євро, сподіваючись перейти межу непомітно. Правоохоронці вже встановлюють організаторів схеми.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Реклама
Читайте також:

Пішки за кордон

На Буковині офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного перетину кордону. Порушники планували перейти його поблизу відділу "Сокиряни". Увечері чоловіки вирушили пішки в напрямку Молдови, однак за кількасот метрів від лінії кордону їх затримали прикордонники. З’ясувалося, що це жителі Херсона, Одеси та Миколаєва.

За словами правоохоронців, чоловіки скористалися телеграм-каналом, де отримали карту маршруту та детальні інструкції. За ці "послуги" кожен заплатив по 4 тисячі євро.

Як покарають

На порушників склали адміністративні протоколи. Чоловікам загрожує до 8 500 гривень штрафу. Наразі тривають заходи для встановлення осіб, які організували цю протиправну схему.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині втеча за кордон закінчилася аварією на Одещині. Також ми писали, що на Харківщині діяла схема втечі до Угорщини.

Одеса кордон Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації