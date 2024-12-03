Временно отменили поезда из Одессы в Киев и Харьков, альтернативные рейсы

Из Одессы не будут ходить два поезда в Киев и Харьков — причины
Почти месяц не будут ходить поезда из Одессы в Киев и Харьков. Расписание движения изменили по техническим причинам. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці" во вторник, 3 декабря.
Изменения в расписании
С 15 декабря по 13 января не будут курсировать следующие поезда:
- №8/7 Одесса — Харьков;
- №148/147 Одесса — Киев.
Железнодорожники предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными рейсами по тем же направлениям:
- Киев — Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
- Харьков — Одесса: поезд № 059/060.
"Продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00. Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", — напоминают в "Укрзалізниці".
Отметим, что поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут. С 16 по 19 декабря его конечной станцией будет Ивано-Франковск. Также мы писали, что с 15 декабря украинцы смогут купить проездные документы на новые поезда.
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