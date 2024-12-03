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Из Одессы не будут ходить два поезда в Киев и Харьков — причины

3 декабря 2024 11:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Временно отменили поезда из Одессы в Киев и Харьков, альтернативные рейсы
Поезд на станции. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Почти месяц не будут ходить поезда из Одессы в Киев и Харьков. Расписание движения изменили по техническим причинам. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці" во вторник, 3 декабря.

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Изменения в расписании

С 15 декабря по 13 января не будут курсировать следующие поезда:

  • №8/7 Одесса — Харьков;
  • №148/147 Одесса — Киев.

Железнодорожники предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными рейсами по тем же направлениям:

  • Киев — Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
  • Харьков — Одесса: поезд № 059/060.

"Продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00. Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", — напоминают в "Укрзалізниці".

Отметим, что поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут. С 16 по 19 декабря его конечной станцией будет Ивано-Франковск. Также мы писали, что с 15 декабря украинцы смогут купить проездные документы на новые поезда.

Киев Одесса Укрзализныця Харьков поезд

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