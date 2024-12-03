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З Одеси не ходитимуть два поїзди до Києва та Харкова — причини

3 грудня 2024 11:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тимчасово скасували поїзди з Одеси до Києва та Харкова, які альтернативні рейси
Поїзд на вокзалі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Майже місяць не ходитимуть поїзди з Одеси до Києва та Харкова. Розклад руху змінили через технічні причини. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у вівторок, 3 грудня. 

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З 15 грудня до 13 січня не курсуватимуть такі поїзди:

  • №8/7 Одеса — Харків;
  • №148/147 Одеса — Київ.

Залізничники пропонують пасажирам скористатися альтернативними рейсами на тих самих напрямках:

  • Київ — Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
  • Харків — Одеса: поїзд № 059/060.

"Продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00. Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти, або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль", — нагадують в "Укрзалізниці".

Зазначимо, що поїзд Одеса — Чернівці тимчасово змінює маршрут. З 16 по 19 грудня його кінцевою станцією буде Івано-Франківськ. Також ми писали, що з 15 грудня українці зможуть придбати проїзні документи на нові поїзди.

Київ Одеса Укрзалізниця Харків потяг

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