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С путешествием за границу стоит подождать — на трассе Одесса — Рени очень затрудненное движение

22 июня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса – Рени очень усложненное движение
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 22 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках и перед КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очень затруднено движение в обе стороны, скопление машин достигает более семи километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже большая очередь.

С путешествием за границу стоит подождать - на трассе Одесса - Рени очень затрудненное движение - фото 1
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы нет. На картах этот участок обозначен синим цветом.

С путешествием за границу стоит подождать - на трассе Одесса - Рени очень затрудненное движение - фото 2
Дорога в сторону Старокозачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, за поворотом в село Островное и в Криничках. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

С путешествием за границу стоит подождать - на трассе Одесса - Рени очень затрудненное движение - фото 3
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

С путешествием за границу стоит подождать - на трассе Одесса - Рени очень затрудненное движение - фото 4
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских заправках за последние сутки выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина и дизеля. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 22 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,50 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Одесса
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
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очереди на границе

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