На трасі Одеса - Рені дуже ускладнений рух

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 22 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там дуже ускладнений рух в обидва боки, скупчення машин сягає понад сім кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону немає. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських заправках за останню добу зросли ціни на пальне. Підвищилась вартість бензину та дизелю. Ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 22 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.