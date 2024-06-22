Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух arrow

З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух

22 червня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса - Рені дуже ускладнений рух
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 22 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там дуже ускладнений рух в обидва боки, скупчення машин сягає понад сім кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону немає. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух - фото 2
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух - фото 3
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

З подорожжю за кордон варто почекати — на трасі Одеса — Рені дуже утруднений рух - фото 4
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських заправках за останню добу зросли ціни на пальне. Підвищилась вартість бензину та дизелю. Ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 22 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,41 грн/л;
  • А-92 — 53,45 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

Одеса
Одеська область
затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
черги
черги на кордоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту