Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 12 октября

Трасса Одесса-Рени в сторону Паланки. Фото: скриншот

Сегодня утром, 12 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Ситуация сложная из-за большого количества желающих уехать за границу и сложные погодные условия. Кроме этого, на некоторых КПП есть очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более километра, движение значительно замедлено.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок в этом направлении.

Напомним, на сегодняшний день в Одессе объявили штормовое предупреждение. Одесситов призывают максимально ограничить пребывание на улице, а также не покидать машину под деревьями и линиями электропередач.

Также мы сообщали, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.