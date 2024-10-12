Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 12 жовтня

Траса Одеса — Рені у бік Паланки. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 12 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Ситуація складна через велику кількість охочих виїхати за кордон та складні погодні умови. Окрім цього на деяких КПП є черги.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад кілометр, рух значно уповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

Нагадаємо, на сьогодні в Одесі оголосили штормове попередження. Одеситів закликають максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати машини під деревами та лініями електропередач.

Також ми повідомляли, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.