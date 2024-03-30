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С понедельника некоторые школьники Одессы будут учиться по-новому — подробности

30 марта 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С понедельника некоторые школьники Одессы будут учиться по-новому — подробности
Дети в укрытии. Фото: УНИАН.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе завершили распределение классов и детских садов. С понедельника некоторые дети приступят к обучению по новым адресам, что позволит оптимизировать использование укрытий и обеспечить соответствующие условия для обучения.

Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Обучение по новым адресам

Чиновница подчеркнула, что в последнее время часто раздаются сирены из-за угрозы баллистического вооружения, на которую следует оперативно реагировать. Поэтому учебные заведения, в которых до укрытия нужно пройти более 100 метров, расформированы и переведены в другие здания. Это же касается и садиков.

"Мы уже завершили распределение школ, где до укрытия дети ходили значительное расстояние. Это значит, что классы отдельных школ будут размещены в зданиях, где есть укрытия, и даже группы детских садов будут посещать другие учебные заведения, где есть укрытия", — сказала директор.

Укрытие для всех

Кроме того, директор департамента образования и науки отметила важность безопасности детей в учебных заведениях. Если родители идут с ребенком мимо любого учебного заведения и начинается воздушная тревога, они имеют право зайти в приют для обеспечения безопасности своего ребенка.

"Укрытия открыты. Если вы с ребенком идете и раздается воздушная тревога, вы не просто можете зайти в безопасное место, вы обязаны пользоваться безопасными местами", — отметила Елена Буйневич.

Напомним, ранее в мэрии Одессы было принято решение о переводе нескольких школ на дистанционный формат работы из-за усиленной ракетной опасности для города и области. То же касается и детских садов.

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