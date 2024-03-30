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З понеділка деякі школярі Одеси навчатимуться по-новому — подробиці

30 березня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З понеділка деякі школярі Одеси навчатимуться по-новому — подробиці
Діти в укритті. Фото: УНІАН.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі завершили розподіл класів та садків. З понеділка деякі діти розпочнуть навчання за новими адресами, що дозволить оптимізувати використання укриттів та забезпечити відповідні умови для навчання.

Про це заявила директорка департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич

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Навчання за новими адресами 

Посадовиця наголосила, що останнім часом часто лунають сирени через загрозу балістичного озброєння, на яку слід оперативно реагувати. Тому навчальні заклади, у яких до укриття потрібно пройти понад 100 метрів, розформовані та переведені в інші будівлі. Це саме стосується і садочків.

"Ми уже завершили розподіл шкіл, де до укриття діти ходили значну відстань. Це означає, що класи окремих шкіл будуть розміщені в будівлях, де є укриття, і навіть групи дитячих садочків будуть відвідувати інші заклади освіти, де є укриття", — сказала директорка. 

Укриття для всіх

Крім того, директор департаменту освіти та науки наголосила на важливості безпечності дітей у навчальних закладах. Якщо батьки йдуть з дитиною повз будь-який навчальний заклад і починається повітряна тривога, вони мають право зайти в притулок цього закладу для забезпечення безпеки своєї дитини.

"Укриття відчинені. Якщо ви з дитиною йдете і лунає повітряна тривога, ви не просто можете зайти в безпечне місце, ви зобов’язані користуватися безпечними місцями", — зазначила Олена Буйневич.  

Нагадаємо, раніше в мерії Одеси ухвалили рішення про переведення декількох шкіл на дистанційний формат роботи через посилену ракетну небезпеку для міста й області. Те саме стосується і дитячих садочків. 

Одеса
освіта
школи
навчання
дитячі садочки
Новини Одеси
безпека
укриття

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