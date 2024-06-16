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С выездом за границу не стоит спешить — движение на трассе Одесса — Рени затруднено

16 июня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса - Рени наблюдаются пробки
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 16 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, большое скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

С выездом за границу не стоит спешить - движение на трассе Одесса - Рени затруднено - фото 1
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

С выездом за границу не стоит спешить — движение на трассе Одесса — Рени затруднено - фото 2
Дорога в сторону Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Броски. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

С выездом за границу не стоит спешить - движение на трассе Одесса - Рени затруднено - фото 3
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

С выездом за границу не стоит спешить — движение на трассе Одесса — Рени затруднено - фото 4
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 16 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ - 59,85 грн/л;
  • А-95 - 56,22 грн/л;
  • А-92 - 53,02 грн/л;
  • дизельное топливо - 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ - 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

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Одесса
Новости Одессы
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Одесская область
Одесская ОГА
очереди на границе

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