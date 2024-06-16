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З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений

16 червня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса - Рені спостерігаються затори
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 16 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, велике скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 2
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 3
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 4
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 16 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

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Одеса
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Одеська область
Одеська ОДА
черги на кордоні

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