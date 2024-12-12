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С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

12 декабря 2024 13:23
Рвачова Анастасия - редактор
Реформы мобилизации в Украине: как электронные военные билеты упрощают процесс
Мужчина проверяет данные через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Рвачова Анастасия - редактор

В Украине все чаще происходят случаи, когда военнообязанных принудительно мобилизуют, сразу отправляя на военно-врачебную комиссию без предупреждения или разъяснений. Оказавшись на ВВК, человек практически становится частью мобилизационного процесса, и извлечь его оттуда становится очень тяжело. Но насколько законны такие действия ТЦК и каковы их последствия?

На эти вопросы эксклюзивно журналистам Новини.LIVE ответил адвокат Алексей Шалару.

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Принудительная мобилизация

Ежедневно мобилизация в Украине становится все более суровой, и вопрос защиты прав военнообязанных приобретает особое внимание. После значительного количества силовых задержаний мужчин адвокатов перестали пускать в территориальные центры комплектования, что является прямым нарушением закона. Поэтому военнообязанным необходимо самим превентивно позаботиться о себе и всегда иметь документы, удостоверяющие состояние здоровья или причину отсрочки.

"Человек должен всегда знать свои права. Если нет с собой документов, подтверждающих состояние здоровья, необходимо подать заявление главе ТЦК и не подписывать решение ВВК, если есть для этого все основания", — подчеркивает юрист.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также он добавляет, что Кабмин позволяет обжаловать решение ВВК и выбирать другое медицинское учреждение для прохождения комиссии. Однако часто бывает так, что мобилизованным не дают возможности позвонить по телефону адвокату, да и вообще телефоны могут забрать еще до начала процедуры.

Алгоритм действий в ТЦК

В случае принудительной мобилизации важно понимать, что сделать это могут даже без предупреждения — просто остановив человека на улице и отправив на военно-врачебную комиссию. Поэтому во избежание таких ситуаций лучше всего заранее пройти ВВК и иметь все необходимые медицинские документы на руках.

"Человек должен знать алгоритм действий, если у него есть основания. Почему он до сих пор не прошел ВВК самостоятельно, без проблем? Многих ограниченно пригодных сейчас останавливают на улице и отвозят на ВВК, где решение будет быстрым и положительным для ТЦК", — делится Шалару.

Юрист об алгоритме действий. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юрист об алгоритме действий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также необходимо обратить внимание на то, что и к самому прохождению ВВК нужно подготовиться заранее: изучить перечень болезней по приказу №402 и проверить, попадаете ли вы под категории ограниченной или полной непригодности к службе.

"Советую взять все свои медицинские документы, самому пойти на ВВК и изучить постановление, потому что многие болезни уже признаны пригодными для службы. Лучше узнать это заранее, чем попасть в ситуацию, когда вас останавливают на улице и везут в бусе на комиссию", — добавляет адвокат.

Потеря военного билета

Кроме того, следует помнить, что в случае потери военного билета не стоит сразу паниковать. Электронная система "Резерв+" полностью приравнивается к бумажному документу и его можно использовать в качестве военного билета через QR-код на телефоне. И если у представителей ТЦК нет возможности его сканировать, это уже не ваша проблема, а вопрос технического обеспечения.

"Если вы потеряли военно-учетный документ, не беда — все данные есть в 'Резерв+'. Эта система приравнена к военному билету и имеет такую же юридическую силу. Я советую всем пользоваться ею — это удобно и надежно" , — заключает юрист.

Адвокат о потере военного билета. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Адвокат о потере военного билета. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Мобилизация в Украине постепенно выходит на новый уровень, но процесс все еще нуждается в значительных реформах, чтобы стать действительно современным и удобным. Важным шагом в этом направлении стало внедрение электронных военных билетов, благодаря которым проверка документов стала намного быстрее. Однако это только начало, и впереди немало вызовов, требующих инновационных решений для создания максимально эффективной системы.

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Одесса Новости Одессы мобилизация война в Украине военный билет ВВК ТЦК и СП адвокат юрист резерв

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